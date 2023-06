Gemeente wil gewelddadige filmpjes sneller offline halen via meldpunt

Jongeren die met wapens zwaaien, mensen die in elkaar getrapt worden, of soms zelfs worden neergestoken. Dat soort gewelddadige content gaat regelmatig rond op social media platformen als TikTok en Snapchat. Om deze 'verheerlijking van geweld' te stoppen stemde de gemeenteraad gisteren in met een motie van de PvdA. Zij willen nu dat er een nationaal aangestuurd meldpunt komt, net als met kindermisbruik, waar slachtoffer zich kunnen melden en waar deze content snel kan worden verwijderd. Vervolgens kan er een strafrechtelijk onderzoek worden gestart naar de daders.

Uit onderzoek blijkt dat gewelddadige ruzies voorafgaand aan wapenincidenten vaker online beginnen. Abdi: “Je ziet een patroon ontstaan. Gewelddadige content komt online. Vervolgens ontstaat er een reactie, zowel in het delen ervan als in emotie, bij de vaak zeer jonge kijkers.'' En dat is problematisch, vindt Abdi, want vaak gebeurt dat allemaal buiten het zicht van de omgeving ''In die online werkelijkheid, groeit onze jeugd op met de normalisering van het geweld.''