Voor het eerst minor Oekraïens aan UvA: "We hebben mensen nodig die de taal kennen"

Vanaf september kunnen bachelorstudenten kennis maken met de Oekraïense taal, cultuur en geschiedenis. Dan start voor het eerst de minor Oekraïens aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). "Oekraïens heeft lang in de schaduw van het Russisch gestaan en verdient bestudeerd te worden."

Jennifer Duin en Mark Beukelman studeren allebei Russisch en willen volgend studiejaar graag beginnen aan de minor Oekraïens. "Ik kan met mijn kennis van het Russisch de berichtgeving over de oorlog goed volgen", vertelt Beukelman. "Maar als ik de andere kant wil begrijpen, schiet ik daarin tekort. Ik zou ook graag bronnen in het Oekraïens willen begrijpen."

Duin zou eigenlijk het Ruslandprogramma van de UvA volgen in Rusland maar vanwege de oorlog ging dat niet door, daarom wil ze in september met de minor starten. Ze spreekt Russisch, maar ze merkt dat steeds meer mensen dat uit protest weigeren te spreken. "Het is nu toch de taal van de vijand en om toch contact te maken vind ik het een hele goede ontwikkeling dat steeds meer mensen Oekraïens kunnen leren."

Volgens Metz is er vanwege de oorlog steeds meer belangstelling van studenten die de taal willen beheersen. "Nu is de vraag acuut geworden", vertelt hij. "Door de aanwezigheid van Oekraïners in Nederland heb je mensen nodig die de taal kennen en die vertrouwd zijn met de Oekraïense cultuur en maatschappij."





Er zullen vanaf september in ieder geval 25 plekken beschikbaar komen voor bachelorstudenten.