"Het is een gevoel van vrijheid, naakt en kwetsbaar, maar ook heel krachtig in een natuurlijke omgeving, wat wil je nog meer?" Als het aan voorzitter Elly Kaats ligt, zouden veel meer mensen gebruik moeten maken van Naturistenterrein Zon en Leven in Starnmeer. De vereniging kampt met vergrijzing en is op zoek naar jonge aanwas. Tijdens een open dag op zondag 11 juni geeft de vereniging zich letterlijk bloot om nieuwe leden te werven.

NH/ Tom Jurriaans

Het terrein, in een bosrijke omgeving midden in de polder met maar liefst 80 kampeerplaatsen, een zwembad en een sauna, wordt door de leden zelf onderhouden. En die leden worden zo langzamerhand een dagje ouder. "Dat begint wel een rol te spelen", aldus Kaats. "We zijn daarom op zoek naar actieve, jonge leden die de handen uit de mouwen willen steken." Waarom blijven die jonge leden dan tot nu toe weg? Kaats denkt dat vooral sociale media hierin een belangrijke rol spelen. Met die telefoontjes overal sta je tegenwoordig voordat je het doorhebt ineens op internet. Kaats stelt toekomstige recreanten echter gerust: "Bij ons hoef je daar niet bang voor te zijn, er geldt hier een strikt foto- en filmverbod. En of je nu dik of dun bent, oud of jong, iedereen is hier welkom." NH kreeg - weliswaar met kleren aan - een rondleiding over de camping.

Naturistenvereniging Starnmeer geeft zich bloot tijdens open dag - NH Nieuws

Zon en Leven in Starnmeer is niet het enige naturistenterrein dat de deuren opent voor publiek. De vereniging neemt namelijk deel aan de Landelijke Open Dag Naaktrecreatie. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door NFN Open & Bloot, de belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. De open dag in Starnmeer vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur. "Iedereen is welkom, met of zonder kleren", vertelt Kaats. "We hopen dat we heel veel mensen mogen ontvangen." Met een verwachte temperatuur van 30 graden zal het aan het weer in ieder geval niet liggen.