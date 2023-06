OM eist zes jaar cel tegen 22-jarige voor explosies, wapenbezit en witwassen

Om half twee 's nachts, op 28 december 2022, klonk de eerste knal in Zuidoost. Een personenauto vatte vlam en brandde volledig uit. Een uur later zorgde een tweede ontploffing voor veel schade aan een woning in Noord. Die laatste knal zou met een conflict uit het criminele milieu te maken hebben.

'Aanpakken'

In berichten die op zijn telefoon gevonden zijn, bespreekt de verdachte verschillende manieren om een bepaalde persoon 'aan te pakken', zoals beschieten, zijn auto doorzeven of hem desnoods per ongeluk te doden. Dit beoogde doelwit woonde in de woning naast het huis in Noord waar een illegale vuurwerkbom grote schade aanrichtte.

Terwijl de bewoners lagen te slapen, vlogen splinters van twee grote glasplaten van de voordeur naar binnen. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, vindt het OM dat er wel degelijk sprake was van levensgevaar of gevaar voor zwaar letsel.

Aansturende rol

Dat de strafeis zo hoog is, heeft verder te maken met het feit dat de verdachte een aansturende rol zou hebben gehad en dat hij nooit heeft stilgestaan bij de gevolgen en risico's van zijn daden. Ook heeft hij geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn betrokkenheid bij de ontploffingen, zegt het OM.

De 22-jarige man wordt ook verdacht van het bezit van een geladen vuurwapen. Uit een bericht op zijn telefoon blijkt dat hij er niet voor terugdeinsde dit wapen te gebruiken. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van bijna honderdduizend euro.

De rechter doet over twee weken uitspraak. Twee medeverdachten moeten later voor de rechter komen.