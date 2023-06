Tiener in zijn arm gestoken in Purmerend tijdens skateboarden, jonge daders gezocht

Een jonge skateboarder uit Purmerend is gisteravond rond 19.30 uur uit het niets in zijn arm gestoken. De 16-jarige rolde op dat moment door het Leeghwaterpark ter hoogte van de IJsselmeerlaan. De politie is op zoek naar getuigen.

De 16-jarige jongen uit Purmerend skatete onder het viaduct toen hij werd uitgescholden door twee jongens. Hij werd achtervolgd en één van de jongens stak daarna de skateboarder in zijn arm. Het is niet de eerste keer dat er iets in het Leeghwaterpark gebeurt, zo'n vier maanden geleden werd er ook al een 14-jarige jongen mishandeld.

Rode broek

De politie is op zoek naar twee jongens van ongeveer 16 jaar oud, waarvan één jongen een opvallende rode broek droeg. Deze tiener is fors gebouwd en ongeveer 1.75 meter lang. Verder waren beide jongens in het zwart gekleed.

De 16-jarige skateboarder sloeg na het steekincident op de vlucht en heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen. De politie roept getuigen op zich te melden.