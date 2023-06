Miniatuurprotest tegen Lelystad Airport in Madurodam

Bij de onthulling van de miniatuurversie van Lelystad Airport in Madurodam is een protestactie gehouden door Stichting Red de Veluwe. Heel toepasselijk hadden zij mini-protestborden meegenomen naar het bekende maquettepark.

Op deze manier wilde de actiegroep opnieuw protesteren tegen de mogelijke komst van vakantievluchten naar het echte vliegveld bij Lelystad. De stichting wil natuurgebieden zoals de Veluwe beschermen en is tegen de laagvliegroutes die gepland zijn boven deze gebieden.

"Als er vakantievliegtuigen gaan vliegen vanaf Lelystad Airport, zullen er zo’n honderd vliegtuigen per dag laag over de Veluwe vliegen. Met veel herrie en uitstoot van vieze stoffen. En in tegenstelling tot wat de minister van I&W regelmatig verkondigt, is de problematiek van het laagvliegen over de Veluwe nog geenszins opgelost", aldus de stichting.

Maquette

Mini-Lelystad Airport ging donderdagochtend open. Het vliegveld in Lelystad bestaat namelijk vijftig jaar. En om dat te vieren heeft Lelystad Airport het museum gevraagd een maquette te maken van onder meer de bestaande vertrekhal en de verhoogde verkeerstoren. Dat het miniatuur-vliegveld nu open is gegaan en het echte nog niet, is best een bijzondere situatie.

Eigenlijk had Lelystad Airport in 2019 de poorten en landingsbaan al moeten openen, als nieuwe regionale luchthaven voor vakantievluchten. Lelystad zou daarbij Schiphol moeten ontlasten. Maar tot op de dag van vandaag ging het vliegveld niet open voor grote vliegtuigen, terwijl alles er klaar voor is. Zo is de landingsbaan aanzienlijk verlengd en is de nieuwe vertrek-en een aankomsthal al helemaal gereed.