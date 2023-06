Steeds meer zonnepanelen op Hilversumse daken; nieuw beleid heeft effect

Eind oktober ging de Hilversumse politiek akkoord met soepelere regels voor het plaatsen van zonnepanelen op daken; ook die in een beschermd dorpsgezicht. Bewoners van monumenten hadden te maken met zeer strenge regels. Meewerken aan verduurzaming mocht vaak niet door die regelgeving. Zo zouden panelen bijvoorbeeld een aantasting betekenen van het daklandschap.

Befaamde welstand

Ondanks die versoepeling bleef de vraag hangen of het nieuwe beleid wel genoeg ruimte bood en dan voornamelijk voor Hilversummers die een woning hebben met een beschermde status. Zij moeten namelijk nog altijd een vergunning aanvragen en daar komt bij dat de befaamde welstandscommissie er nog altijd iets van moet vinden, terwijl dit voor andere inwoners allemaal niet geldt.

Nu dik zeven maanden meent de gemeente dat de nieuwe criteria wel degelijk het gewenste effect hebben. Op ruim 75 procent van de aanvragen is een positief oordeel gekomen. Wel is het zo dat de aanvrager vooraf nog een advies kreeg voor bijvoorbeeld een 'legplan'. Maar het percentage positieve adviezen ligt beduidend hoger dan in dezelfde periode van 2022. Toen zei Hilversums slechts in 59 procent van de gevallen 'ja'.

Dik twee keer zoveel

De gemeente ziet daarbij het aantal aanvragen substantieel toenemen. Sinds de invoering van de nieuwe regels zijn er 123 individuele aanvragen ingediend. Dat is dik twee keer zoveel als in diezelfde maanden van vorig jaar. De teller bleef toen staan op 51.

En om de goed nieuwsshow helemaal af te maken, verwerkt de gemeente de aanvragen ook nog eens sneller. Het secretariaat van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten adviseert de vergunningverlener binnen twee weken. Dat duurde altijd veel langer. Voorheen stond daar een termijn van drie tot vijf weken voor als dat al gehaald werd, want de klacht die inwoners regelmatig uitte was dat het behandelen van de vergunningaanvraag heel lang in beslag nam.

Of het echt reden tot jubelen is, valt te bezien in oktober als de gemeenteraad het nieuwe beleid onder de loep neemt. Tijdens die evaluatie bekijken de fracties meteen of er toch nog meer mogelijk gemaakt moet worden voor woningen in beschermd dorpsgezicht met bijzondere dakconstructies.