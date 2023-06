Kroegentocht en schaken komen samen in eerste kroegloperstoernooi: 'Bijna 50 teams'

Bier drinken en schaken, het lijkt misschien niet de meest ideale combinatie. Toch gaan zondag deze denksport en het gerstenat hand in hand op het eerste Haarlemse kroegloperstoernooi dat is georganiseerd door schaker Hicham Boulahfa.

Hicham Boulahfa op een schaaktoernooi - prive-foto

"Zo'n schaaktoernooi is niet nieuw", vertelt initiator Hicham Boulahfa. "In andere steden met grote schaakverenigingen als Amsterdam, Apeldoorn en Delft, worden dit soort wedstrijden al georganiseerd. Hier was het nog niet, maar het is wel tijd ervoor." Volgens de schaker van de Schaakvereniging Kennemer Combinatie is Haarlem met twee verenigingen en nog wat kleinere verenigingen namelijk ook een echte schaakstad. "Ik had het er met andere schakers over om zoiets te organiseren, alleen niemand doet het en toen dacht ik: het wordt tijd dat het ook in Haarlem kan en dus organiseer ik het zelf." Snelheid geboden Het kroegloperstoernooi wordt gespeeld in tweetallen. Ieder uur speel je in een andere kroeg, tegen een ander team. Tekst gaat door onder de foto.

Hicham Boulahfa - prive-foto

"Er wordt gespeeld op tijd", vervolgt de 33-jarige schaker. "Beide teams hebben totaal twintig minuten. Ben je aan zet, dan telt de tijd af. Nadat je een steen hebt verplaatst, stopt de klok en loopt de tijd van je tegenstander af. Je wint als je iemand schaakmat zet of als je tegenstander door de tijd heen is." Stukkie lopen Omdat sommige horecagelegenheden zoals de Oerkap verder weg liggen, is er ieder uur nog zo'n twintig minuten over om van kroeg te wisselen. Hoef je niet ver te lopen, 'dan heb je meer tijd over om bijvoorbeeld een biertje te bestellen'.

"Op het einde van de dag zijn de partijen vaak minder goed dan in het begin" Hicham Boulahfa, schaker