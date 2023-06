Nieuw op onze website en app: de leeshulp 

Eén op de vijf volwassenen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. NH vindt het belangrijk dat de artikelen op onze app en website voor iedereen goed te begrijpen zijn. Daarom is het vanaf vandaag mogelijk om leeshulp Tolkie in te schakelen. Dat kan op zowel onze website als de app.

Tolkie is gemaakt met behulp van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De functie geeft extra uitleg bij lastige woorden door een voorbeeld te geven of een afbeelding te tonen, de tekst voor te lezen of te vertalen. De leeshulp is eenvoudig aan en uit te zetten via de knop met het vraagteken rechtsonder in je scherm.

"Zo kunnen meer mensen het nieuws volgen en aanhaken bij wat er speelt in de samenleving", vertelt Laurens van den Berg, mede-oprichter van Tolkie. "Laaggeletterden hebben moeite met lezen en schrijven, maar willen graag volwaardig meedoen. Dat iemand laaggeletterd is, hoeft nog niets te zeggen over zijn of haar intelligentie. Ook laaggeletterden denken en praten graag mee over wat er gebeurt in de samenleving."

Laagdrempelig en toegangelijk

“Als regionale omroep willen we laagdrempelig en toegankelijk zijn. We vinden het daarom belangrijk dat de verhalen op onze website en app voor iedereen te lezen én te begrijpen zijn, zegt Stef Cornelissen, Chef Nieuws bij NH.