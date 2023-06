ANWB-busje en twee andere auto's in de kreukels bij ongeluk op N99 Breezand

Drie voertuigen op de N99 bij Breezand zijn vanmiddag op elkaar geklapt. De weg is tussen Anna Paulowna en Den Helder afgesloten. Een gewonde is met letsel naar het ziekenhuis.

De drie auto's zijn vanmiddag rond de klok van twaalf uur op elkaar geklapt. Mogelijk gaat het om een kop-staartbotsing. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Een persoon is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

In de kreukels

Op foto's is te zien dat een camper en een bestelbusje schade op hebben gelopen. Ook een wagen van de ANWB zit in de kreukels. De hele kap aan de voorkant is kapotgeslagen.

Tekst loopt na de foto door.