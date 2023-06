Weekend met tropische temperaturen, maar KNRM waarschuwt: "Water nog niet heel warm"

Met temperaturen die, in bepaalde delen van Nederland, kunnen oplopen tot 30 graden gaan we een mooi weekend tegemoet. Naast strandgangers zullen veel mensen er voor kiezen om te zwemmen in het IJsselmeer en Markermeer, of een boottocht te maken. De KNRM waarschuwt dat iedereen die het water op gaat zich goed voor moet bereiden. "De temperatuur van het water is nu ongeveer 16 graden."

Reddingsboot onderweg voor een medische evauatie aan boord van een zeiljacht - KNRM Enkhuizen

Woordvoerder Bregje Willems van de KNRM Enkhuizen kijkt uit naar het warme weer van aankomend weekend. De reddingmaatschappij heeft zich niet hoeven voorbereiden op extra mensen die het water op gaan met de boot, of die besluiten te gaan zwemmen. "Wat dat betreft is de planning, welk weertype we hebben, altijd vierentwintig uur per dag rond", stelt Willems. Wel geeft Willems een aantal tips en waarschuwingen mee. Zo is de watertemperatuur op dit moment nog aan de 'frisse' kant. "16 graden is nog niet héél warm." Veel open waterzwemmers beginnen weer als het water ongeveer 14 graden is. Op het open water, zoals het IJsselmeer en Markermeer, wordt aangeraden om bij deze temperatuur een wetsuit te dragen. Vanaf 16 graden is het mogelijk zonder zo'n pak te zwemmen, maar een niet-getrainde zwemmer zal het minder lang volhouden. Vaarplan en zonnebrand Ook het maken van een vaarplan is volgens de woordvoerder van de KRNM Enkhuizen een goed idee. "Zorg ervoor dat mensen weten dat je het water op gaat, zodat zij de hulpdiensten ook in kunnen schakelen als er iets mis is", vertelt Willems. "Het is het belangrijk om zelf de juiste nummers mee te nemen van personen die om hulp gevraagd kunnen worden. En ook om de KRNM Helpt-app te installeren op je telefoon." In oktober vorig jaar konden twee wingfoilers snel gevonden worden, met hulp van de app. Op enkele meters nauwkeurig werd de locatie van de gestrande surfers doorgegeven, waardoor de hulpdiensten van het Reddingstation Wijdenes een grote zoekactie konden voorkomen. Naast het vaarplan, en de oproep om als je op het water van het IJsselmeer en Markermeer gaat varen een reddingsvest te dragen, geeft de woordvoerder nog een andere tip mee. Een die überhaupt goed is om deze warme dagen aan te houden: "Smeer jezelf en anderen goed in met zonnebrand. Zeker op het water gaat het een stuk sneller, door de spiegelende werking", aldus de KNRM-woordvoerder.