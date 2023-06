Pompoenplukkers gezocht: moestuin van Gooise voedselbank op zoek naar groene vingers

Vrijwilligers Hans de Man en Mart Mulder verbouwen in de moestuin in Huizen onder andere courgettes, bieten, kroppen sla, pompoenen en uien voor de Gooise voedselbank. De beheerders hebben ervoor gezorgd dat de groentetuin in Huizen er smakelijk uitziet, maar er missen nog een aantal groene vingers.

In de moestuin in Huizen worden speciaal voor de Gooise voedselbank allerlei verschillende soorten groentes gekweekt. Wekelijks zorgen vrijwilligers Mart en Hans ervoor dat 1.800 mensen hun portie groente krijgen in de voedselpakketten. Alles wat door door de mannen wordt geoogst, komt een uur later in de voedselpakketten terecht. In totaal brengt de moestuin 16.000 euro aan groente op, een grote toegevoegde waarde voor de lokale voedselbank.

Geen hoge eisen

Nu zijn de mannen op zoek naar meer mensen met groene vingers, want het wordt te druk. "Ik voel me schuldig als ik bij mijn vriendin in Rotterdam ben, want dan moet Hans het doen. Het lijkt me fijn als dat geen probleem meer is", zegt Mart.

Er worden geen hoge eisen gesteld aan de toekomstige nieuwe vrijwilligers door Hans: "Maakt niet uit wie, als ze maar plezier hebben in buitenwerk. De rest komt wel, dat leren wij de mensen." Ook geeft hij aan dat jongeren welkom zijn om de gewassen te verbouwen. Ben jij de persoon die Hans en Mart zoeken en kun je niet wachten om samen pompoenen te oogsten? Er kan contact opgenomen worden via: www.voedselbankgooi.nl