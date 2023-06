Zwembad in Wormer gaat voor wereldrecord met badeendjes

Vorige week deed het zwembad een oproep en daar werd massaal op gereageerd. Ze denken er aan om misschien het wereldrecord te verbreken. "Het doel 1000 hebben we gehaald maar we gaan nu voor de 2500", vertelt Erna Kenbeek een van de medewerkers van de actie.

Erna vertelt dat er elke dag mensen uit Zaanstad badeendjes langs komen brengen. "Een vrouw verzamelde ze, maar is daar mee gestopt. Zo stonden ze al drie jaar op zolder. Tot dacht ze, ik geef ze aan het zwembad. Echt geweldig, het zijn er een stuk of 50 à 60", vertelt Erna enthousiast.

Wereldrecord

De actie gaat zo goed dat er meerdere mensen zich af vragen of ze een wereldrecord gaan halen. Erna zou het heel leuk vinden maar twijfelt of het gaat lukken. "Ik heb mensen horen zeggen, ga door tot je in het Guinness Book of World Record staat. Misschien is dat ook wel ludiek. Geen idee of we het redden binnen een week." Het huidige wereldrecord staat op 250.000 badeendjes en dat zijn er behoorlijk veel.

Na de actie verdwijnen de eendjes niet. Sommige mogen de kinderen meenemen. Ook is het zwembad van plan om ze uit te lenen aan andere zwembaden. Toch gaan ze de meeste eenden zelf houden. “We hebben hier in Wormer een etalage en hoe leuk zou het zijn om al die badeendjes daar in te doen.”