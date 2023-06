Arriva: dagelijkse trein naar Parijs met opstap in Almere, Amsterdam en op Schiphol

Vervoerder Arriva wil over drie jaar dagelijks een trein tussen Groningen en Parijs laten rijden die daarbij ook een tussenstop maakt in Almere, Amsterdam en op Schiphol. Arriva heeft bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aanvraag ingediend om deze treinen vanaf juni 2026 te laten rijden.

De trein tussen Groningen en Parijs zou 's ochtends vroeg om 05.30 uur vanuit Groningen moeten vertrekken en rond 10.40 uur aankomen op Gare du Nord in Parijs. De bedoeling is dat vanuit Parijs om 19.15 uur een trein terug gaat rijden, die dan om ongeveer 00.30 uur in Groningen aankomt.

Internationale spoor

Arriva maakt de plannen donderdag bekend. "Ruim voor de startdatum." Dat heeft volgens het bedrijf te maken "met het voornemen van de Nederlandse overheid om het internationale spoor voor de komende jaren onderdeel te maken van het Nederlandse hoofdrailnet, als andere bedrijven niet voor 10 juni met plannen komen".

Het bedrijf stelt dat het in de toekomst meer aanvragen wil doen voor treinverkeer vanuit meerdere regio's in ons land naar onder meer Belgische en Franse steden.