Vijf vragen aan Bas Knapp, nieuwe bestuurder Hoogheemraadschap van Rijnland

Droge voeten en schoon water is het credo van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na de verkiezingen zijn de nieuwe bestuurders inmiddels geïnstalleerd. Waarom is het Hoogheemraadschap belangrijk voor onze regio en nog belangrijker: wat doen ze precies? Vijf vragen aan de jonge bestuurder Bas Knapp.

De 25-jarige Bas is lid van het Dagelijks Bestuur, een functie die je zou kunnen vergelijken met die van minister of wethouder. Bas beheert de portefeuilles Waterketen, Waterveiligheid en Rijnland Circulair.

"Dat is makkelijk te beantwoorden: het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in één van de waterrijkste regio’s van Nederland. We onderhouden en bouwen dijken, regelen het waterpeil en zuiveren het water."

Het Waterschap Rijnland heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat uit meerdere gekozen leden, een beetje te vergelijken met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Het Dagelijks bestuur bestaat in Hoogheemraadschap Rijnland uit zes personen (een soort ministers) en een Dijkgraaf (minister-president.)

Wat betekent jouw werk voor de inwoners van Haarlem?

We zuiveren we het afvalwater van huishoudens en bedrijven. In Haarlem speelt er nog iets specifieks: de nieuwbouw van een waterzuivering in de Waterpolder, die er in 2029 moet zijn. Daarnaast is veiligheid een belangrijk onderdeel."

Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt de inwoners tegen overstromingen vanuit zee en rivieren. "Essentieel, want een groot deel van Haarlem en omgeving ligt onder de zeespiegel. Omdat die ook nog eens stijgt, zijn we in 2022 gestart met 'strandbebouwing'. We proberen de duinen richting zee te laten groeien, waardoor eventueel hoog water beter wordt tegengehouden."

Welk gebied beheert Hoogheemraadschap Rijnland?

Op het onderstaande kaartje zie je het gebied van Hoogheemraadschap Rijnland omlijnd. Het loopt ongeveer van IJmuiden tot Zoetermeer.

Tekst gaat door onder de afbeelding