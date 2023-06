63.000 euro per plek: peperdure garage lost Haarlemse parkeerproblemen niet op

Burgemeester en wethouders van Haarlem vragen de gemeenteraad om nog eens 20 miljoen euro voor extra parkeervoorzieningen in de stad. Ruim de helft van dat bedrag is bedoeld voor een gemeentelijke parkeergarage in Haarlem-Noord. Haarlem probeert de parkeeroverlast in de stad aan te pakken met het invoeren van betaald parkeren in elf wijken. Maar dat is niet genoeg: er moeten simpelweg parkeerplekken bij.

Bouwterrein Sonneborn - NH / Rob Wtenweerde

Omdat er in de Indischewijk in Noord een groot tekort aan parkeerplaatsen is, wil de gemeente een parkeergarage laten bouwen op het voormalige Sonneborn-terrein aan de Spaarndamseweg. In die gemeentelijke garage komen 190 parkeerplekken, die bedoeld zijn voor buurtbewoners. De kosten worden geschat op 12 miljoen euro. Dat is ruim 63.000 euro per parkeerplaats. Projectontwikkelaar VORM bouwt nieuwe woningen op het terrein waar petrochemisch bedrijf Sonneborn (voorheen Witco) tot 2011 zat. Veel Haarlemmers herinneren zich de grote stapels met oliedrums bij het bedrijf nog wel. Op het terrein worden ruim 150 nieuwe woningen, een gezinsopvang en kantoorruimte gebouwd.

Witco aan de Spaarndamseweg - Noord-Hollands Archief