Auto Zaanse Cindy kapot, streep door Duitse boodschappen en droomvakantie

Cindy zal voorlopig haar boodschappen om de hoek moeten halen, want haar auto heeft het begeven. Maar voor iemand die ieder dubbeltje moet omdraaien is de reis van anderhalf uur naar de Duitse grens een noodzaak omdat de boodschappen daar vaak goedkoper zijn. Daarom reed ze eens per maand naar Duitsland, maar dat kan nu niet meer.

Koffie en kaas made in Holland, voor de helft van de prijs in Duitsland. Door haar boodschappen in Duitsland te doen, heeft de Zaanse Cindy kunnen sparen voor een droomvakantie naar Curaçao met haar familie volgend jaar. Helaas heeft het noodlot toegeslagen en heeft de 23-jarige familieauto het ook nog 's begeven. Een elektronisch onderdeel dat alleen in Spanje gekocht kan worden is nergens meer te krijgen. En nu gaan alle gespaarde euro's naar een tweedehands auto.

Laatste vakantie in 2010

Na de huizencrisis ging Cindy en haar familie financieel onderuit. Sinds een paar jaar staat ze er, dankzij een budgetbeheerder, weer goed voor. De familie heeft zelfs wat geld opzij kunnen leggen voor een langgekoesterde wens, een vakantie naar Curaçao "De laatste keer dat we op vakantie gingen was twee weken Turkije in 2010", zegt ze weten. Cindy baalt er enorm van. Ze heeft wel eens van crowdfunding gehoord, maar daar wil ze niet aan. "Ik ga mijn sores niet in andermans handen leggen."

Niet alleen de vakantie is in duigen, maar ook het leven wordt gelijk een stuk duurder omdat ze nu weer in Nederland eten moet kopen. "Cola, shag, kaas, yoghurt, melk, kattenbrokjes, alles is veel goedkoper", zegt Cindy. Alleen groente en fruit laat ze liggen, want dat is weer goedkoper in Nederland.

Boodschappenlijst van buren

Samen met haar man of vriendin Esther maakte Cindy de reis naar Duitse winkels, maar ook de auto van Esther is kapot. Cindy heeft een hernia en is arbeidsongeschikt, daardoor heeft ze tijd om boodschappen te doen in Duitsland. Vaak krijgt ze dan ook een boodschappenlijst mee van haar buren. "De meeste werken veel en hebben helemaal geen tijd om anderhalf uur op en neer te rijden."