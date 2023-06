De Peiling: is een tatoeage een sieraad voor het lichaam of een plakplaatje?

Vroeger was het iets voor zeelieden en sekswerkers: tatoeages. Die tijd is allang voorbij en nu is de tatoeage volledig ingeburgerd, ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders hebben er een. Leuk weetje: in Zandvoort zijn maar liefst 9 tattooshops, alleen het Limburgse Brunssum heeft er meer. Heb jij ook een tatoeage en welk verhaal vertelt die tattoo?

Tegenwoordig heeft elke stad er wel eentje, een tattooshop. Volgens de Kamer van Koophandel is Nederland in totaal 3.656 tattooshops rijk en in Noord-Holland zitten de allermeeste. Met name in Zandvoort, Amsterdam, Alkmaar, Uithoorn en Hilversum.

Heel normaal

Vroeger werden tatoeages gezien als iets rebels en als teken dat de drager lak had aan de maatschappij, maar tegenwoordig zijn tatoeages een stuk gewoner en neutraler.