Vrouw en hond gewond na botsing met vrachtwagen

Bij een botsing vanmorgen op de N246 in Westzaan tussen een auto en een vrachtwagen zijn een vrouw en haar hond gewond geraakt. Vanwege het ongeluk is de weg ook enige tijd dicht geweest.

Rond kwart voor elf kwam de auto door nog onbekende oorzaak in botsing met de vrachtwagen. De brandweer werd ook opgeroepen om te helpen. Volgens omstanders gaat het om ernstig ongeluk.

In de auto zaten op het moment van het ongeluk een vrouw en haar hondje. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, de hond is geholpen door de dierenambulance.