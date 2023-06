En wéér staan bewoners van De Weere met elkaar op straat na een brand

Opnieuw stonden de buren van de Driestedenweg in De Weere met elkaar op de weg. En wederom was een brand in de buurt aanleiding voor koffie en broodjes in de buitenlucht. De schrik zat er goed in, toen een schuur donderdagochtend afbrandde . Het goede nieuws: er vielen geen gewonden en de huizen bleven door bluswerkzaamheden gespaard.

Omstreeks 6.30 uur ontstond er brand in de schuur achter de woning aan de Driestedenweg. Mogelijk is er asbest vrijgekomen. Eigenaar Gerard Sneek ziet een paar uur later met verdriet hoe de brandweer na het nablussen de spullen bij elkaar zoekt. De schuur is dan al niet meer dan een hoop puin. "Gelukkig was hij al grotendeels leeg, want ik ben aan het opruimen. Alleen de auto staat er nog in." Hij wijst naar de zichtbaar verbrande carrosserie. "Hij was rood... Het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd is. Ook onze poes, Trix. Die zit nog binnen."

Hoe dan ook, het is een triest onderdeel van het naderende afscheid van De Weere. "We verhuizen binnenkort naar een appartement in Spanbroek. Mijn zoon komt hier te wonen, is de bedoeling. Op termijn willen ze er iets nieuws neerzetten. Uiteindelijk was de schuur wel verdwenen, maar dat hoeft niet op deze manier", klinkt het nuchter.

