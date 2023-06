Geen parkeerstress of files: vier rustige en mooie stranden in de Noordkop

Met tropische temperaturen op komst zal het dit weekend druk worden op de stranden. Als je geen zin hebt in hoge parkeertarieven, lange strandfiles en eeuwig zoeken naar een plekje, dan heeft Noord-Holland ook nog genoeg rustige plekjes. Hier zijn vier heerlijk rustige en mooie stranden in de Kop van Noord-Holland.

Bekijk op de webcam hieronder hoe druk (of hoe rustig) het is op het strand van Petten.

Voordeel voor de (eenzame) strandganger is wel dat je bij Petten een heel breed strand hebt, met alle ruimte voor je handdoek en parasol. Parkeren is bij Petten ook geen probleem . Je kunt je auto gratis neerzetten aan de Strandweg of aan de Korfwaterweg.

Dicht bij het strand van Camperduin, onder de voormalige Hondsbossche Zeewering, is het zeven kilometer lange strand van Petten. Toen de Hondsbossche Duinen in 2016 werden aangelegd, was het de bedoeling dat Petten de nieuwe hotspot voor toeristen zou worden. Dat is tot nog toe niet echt gebeurd, al weten de Duitse toeristen het gebied wel te vinden.

Groote Keeten

Ook nog onbekend is het iets verderop gelegen strand van het kleine dorp Groote Keeten. De gemeente Schagen omschrijft het zelf als een 'heerlijk rustige badplaats'. Het staat bekend om de breedste stranden van de regio. Je kunt er uiteraard genieten van de zon, maar vliegeren en kitesurfen is daar ook goed te doen. Liefhebbers van de natuur kunnen zo de duinen in wandelen en op de grens van Groote Keeten en Callantsoog is het uitkijkpunt Botgat.

Net als in Petten is ook hier parkeren gratis. Iets voor het dorp is een grote parkeerplaats.

Lutjestrand

Weliswaar is het Lutjestrand niet een strand aan de Noordzee, maar even goed is het een mooie plek om lekker af te koelen. Het Lutjestrand is een recreatiestrand en ligt op Wieringen aan het Amstelmeer. Het is een populaire plek voor kite- en windsurfers. Door een zwembassin is daar bovendien bijna geen blauwalg meer te vinden, dus ook mensen die houden van lekker zwemmen in het water komen daar tot hun trekken.