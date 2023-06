Meerdere Hilversumse horecazaken betrapt op wantoestanden

Meerdere horecazaken werden betrapt op het in dienst hebben van jongeren die op dat moment niet mochten werken. Dat kan zijn om dat ze te jong waren of omdat ze vanwege hun leeftijd niet mogen werken op de late avond.

Daarnaast werd geconstateerd dat meerdere zaken de hygiëneregels niet naleefden en werd opgemerkt dat er mogelijk sprake was van uitkeringsfraude. Of er ook boetes zijn uitgedeeld, is onbekend.

Elektronische sigaretten

Ook viel op dat één van de bezochte horecazaken 'een andere bedrijfsvoering voerde dan waar de zaak voor bedoeld is' en werd een minderjarige betrapt op het handelen in elektronische sigaretten.