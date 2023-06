Oudorp in de startblokken voor NK jeugdwielrennen

Jonge wielrenners uit heel Nederland bereiden zich voor op het NK Wielrennen in Oudorp aanstaande zaterdag. De sport is erg geliefd in het dorp, mede dankzij Oudorps bekendste oud-wielrenner, Laurens ten Dam, die het parcours inmiddels op zijn duimpje kent.

Ten Dam is zeker niet de enige in het dorp die van de wielersport houdt. "Wielrennen is hier ontzettend populair", schrijft Joeri Stoop van de Stichting Wielerronde van Oudorp. Hij slaagde erin het NK naar het dorp te krijgen.

Met onder meer met het Europees Kampioenschap en de Profronde Oudorp is de sport een begrip geworden in Oudorp. "Dit heeft de basis gelegd voor een sterke achterban in vrijwilligers, sponsoren en supporters", aldus Stoop tegen mediapartner Alkmaar Centraal.



De route slaat de Munnikenweg ook deze editie niet over. Verder wordt er gereden over de Herenweg, de Kerklaan, de Kasteellaan en de Westerstraat.

Vrijdag na 17:30 zal het parcours al worden afgesloten voor gewoon verkeer, zodat het tussen 19:00 en 20:00 kan worden ingereden. Op de wedstrijddag zelf is de route de hele dag afgesloten, van 7:30 tot 20:15 uur, want dan moet er de hele dag geracet kunnen worden.

Wielerbal

Bij de koers hoort ook een feestje, dus vindt tegelijk met het NK een groot 'Wielerbal' plaats op het plein van Nyenburgh. Wijnhuis Oudorp zorgt voor de drankjes. Vanaf 16:00 zal ook de tap opengaan en belooft het nog tot zeker 21:30 feest te zijn in Oudorp. Er wordt geadviseerd op de fiets te komen.