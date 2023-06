Metamorfose Huizer strand uiteindelijk geslaagd, maar plan kostte tonnen extra

Het resultaat is fraai, maar de metamorfose van de Zomerkade in Huizen heeft te veel bloed, zweet en tranen gekost. De gemeente heeft tonnen extra moeten bijleggen om de eerste fase van de opknapbeurt te kunnen realiseren en daarnaast bleek deze klus eigenlijk iets te hoog gegrepen te zijn voor het projectteam. Dat blijkt allemaal uit de evaluatie van de opknapbeurt van het Huizer strandje en het aangrenzende gebied.

De missie is geslaagd. Sinds vorig jaar zomer heeft de Zomerkade een compleet andere uitstraling. Op het strandje zelf is het nodige veranderd. Zo is er een steiger geplaatst en is er verder plek voor een kiosk, een EHBO-post en toiletten. De directe omgeving heeft eveneens een flinke opknapbeurt gehad, waardoor het gebied aantrekkelijker is om naartoe te gaan en te verblijven.

Hoewel ook daar ook nog lang niet alles vlekkeloos verliep, want zo was bijvoorbeeld de zwemsteiger niet veilig en bleken de houten cabines op het zand niet hufterproof te zijn, is de algemene stemming toch dat de Zomerkade er echt op vooruit is gegaan. Uit de terugblik blijkt dat op deze grootse opknapbeurt een sportmotto kan worden geplakt: de weg ernaartoe hoeft niet per se goed te zijn om een mooi resultaat te behalen.

Teleurstellingen

Eigenlijk is het grootste probleem vooral het gebrek aan handjes geweest. Huizen kent net zoals vele andere gemeenten een personeelstekort. Het uitvoeren van grote projecten is dan lastig. Teleurstellingen zoals het later leveren van de benodigde materialen waren daardoor moeilijk op te vangen.

Daarnaast was de druk groot. De combinatie van de ambities voor de Zomerkade en omgeving waren groot. En dan moest het project ook nog eens voor de opening van het zomerseizoen van 2022 klaar zijn. Het is niet voor niets dat het officiële moment vorig jaar moest worden uitgesteld. Tot vlak voor de opening is hard gewerkt om alles zo gereed mogelijk te krijgen.