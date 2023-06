Bijzonder: Esther laat Canarische plant meters hoog groeien op het koude Texel

Het is een uitzonderlijk exemplaar. De 4,15 meter lange plant Echium wildpretii staat fier in de tuin van de Texelse Esther Zijm in Den Burg. Opmerkelijk, want de roze variant komt alleen op La Palma (Canarische Eilanden) voor. "Ik vind het een hele mooie plant en dacht: ach, ik ga eens proberen of ik deze groot kan brengen. Dit is het resultaat", zegt Esther met enige trots.

De Texelse is lid van de Nederlandse Kuipplantenvereniging. De vereniging met ongeveer 600 leden heeft tot doel om het houden en promoten van kuipplanten te bevorderen. Via een zadenlijst van de vereniging heeft ze het bijzondere exemplaar kunnen kweken. "Ik vind het een hele mooie plant." Ze wist toen nog niet of het zou lukken of deze ook op Texel zou kunnen groeien.

Het kweken van bijzondere planten is al jarenlang haar hobby. In de tuin van de Texelse aan de Sluyscoog in Den Burg staan meerdere exoten. "De plant is vergelijkbaar met het slangenkruid, wat hier ook in de duinen groeit", zegt Esther. "Een plant met kleine blauwe bloemetjes."

Esther heeft de plant in een pot in de kas achter haar huis opgekweekt. En vorig jaar heeft ze de plant in haar tuin gezet. "Begin dit jaar was hij 1,80 meter en is inmiddels uitgegroeid naar ruim vier meter." In het begin werd de plant ingepakt met vliesdoek en wasknijpers. "Om deze te beschermen tegen de kou. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden."

De plant, die wel kan uitgroeien tot vijf meter, is bijna uitgebloeid. En het heeft inmiddels ook een jonger exemplaar gekregen. "Dat is per ongeluk gegaan. Ik had een potje uit de kas in de tuin gezet. En daar is nu een tweede plant uit gegroeid."