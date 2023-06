Schuurbrand slaat over naar woning in De Weere, mogelijk asbest vrijgekomen

Aan de Driestedenweg in De Weere is vanochtend een brand uitgebroken. De brand ontstond in een schuur en sloeg kort daarna over op de naastliggende woning. Inmiddels is de brand onder controle.

Brand De Weere Foto's: Inter Visual Studio

Brand De Weere Foto's: Inter Visual Studio

Brand De Weere Foto's: Inter Visual Studio

Brand De Weere Foto's: Inter Visual Studio

De brandweer is wel nog bezig met nablussen. "Voor zo ver ik kan zien lijkt de schade aan de woning mee te vallen", vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Er raakte niemand bij de brand gewond. Ook de woning naast de brandende woning werd nat gespoten om te voorkomen dat de brand verder oversloeg. Er is mogelijk asbest vrijgekomen door de brand. "Op de percelen rond het gebouw is asbest verdacht materiaal gevonden", aldus de woordvoerder. "Maar daar moet eerst een expert naar kijken." De brand brak vanochtend rond half zeven uit in de schuur. Niet lang daarna sloegen de vlammen over naar de woning. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Lees ook West-Friesland Stolpboerderij De Weere volledig verwoest door uitslaande brand