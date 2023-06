Winst proloog ZLM Tour betekent eerste profzege voor Nils Eekhoff

Wielrenner Nils Eekhoff heeft de proloog van ZLM Tour op zijn naam geschreven. Dat betekende voor de 25-jarige inwoner uit Rijsenhout zijn allereerste profzege. De proloog ging over een afstand van 6,6 kilometer en vond plaats in het Zeeuwse Heinkenszand.

Eekhoff finishte namens Team DSM in 7 minuten en 27 seconde en kwam slechts één seconde sneller over de finish dan de Australiër Alexander Edmondson. De derde plek ging naar de Nederlander Olav Kooij.

De ZLM Tour eindigt zondag met een rit over 158 kilometer met start en aankomst in Oosterhout. Voor donderdag staat er een etappe over ruim 202 kilometer van Westkapelle naar ’s-Heerenhoek op het programma.