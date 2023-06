Aanbrengen stil asfalt A10 Noord kan leiden tot uur meer reistijd

Rijkswaterstaat brengt in brengt in het laatste weekend van juni en eerste weekend van juli stiller asfalt aan op de A10 Noord. Weggebruikers worden omgeleid en kunnen daardoor tot een uur langer onderweg zijn.

Van vrijdag 23 juni 23.00 uur tot maandagochtend 26 juni 05.00 uur zijn alle rijstroken op de binnenring van de A10 Noord (richting Utrecht/Amersfoort) tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Watergraafsmeer afgesloten. Van vrijdag 30 juni 23.00 uur tot maandagochtend 3 juli 05.00 uur zijn alle rijstroken op de buitenring van de A10 Noord (richting Zaanstad) tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein afgesloten.

Het stillere asfalt wordt aangebracht omdat omwonenden veel last van het geluid van het verkeer hebben doordat de windschermen langs de snelweg na stormschade deels zijn verwijderd. Pas in 2024 start Rijkswaterstaat met het vernieuwen van de geluidsschermen.

Wethouder Melanie van der Horst wilde dat de maximumsnelheid ook werd verlaagd naar 80 kilometer per uur, maar minister Mark Harbers liet per brief weten dat hij dat niet ziet zitten omdat het niet leidt tot veel minder geluidsoverlast.