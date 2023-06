Amsterdam mikt op meer structurele opvanglocaties voor vluchtelingen

Opnieuw schiet Amsterdam het Rijk te hulp in de opvang van vluchtelingen. Er kunnen 650 asielzoekers terecht in een leegstaand kantoorgebouw in Sloterdijk. Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink moeten we er rekening mee houden dat de stad de komende jaren structureel meer vluchtelingen zal opvangen.

Amsterdam mikt op meer opvanglocaties - NH Nieuws

Vanaf eind volgend jaar worden zo'n 650 vluchtelingen opgevangen in het Einsteingebouw in West. "Voor in elk geval tien jaar en met mogelijk een verlening", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang). In Amsterdam worden op dit moment ruim 3200 vluchtelingen en statushouders opgevangen. Er zijn vier tijdelijke opvanglocaties en er is het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Osdorp.

"Amsterdam gaat ook zélf over de opvanglocaties die we openen" Rutger Groot Wassink - wethouder Opvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben laten weten dat ze per 1 juli stoppen met de coördinatie van de crisisnoodopvang. 'Tijdelijk gedoe' Groot Wassink snapt dat wel. "Want eigenlijk is crisisnoodopvang alleen maar goed voor tijdelijke opvang. Je moet natuurlijk toe naar een stabiel landschap waarin je vaste locaties hebt waar mensen gewoon altijd kunnen blijven. Dat tijdelijke gedoe schiet niet op. Ik denk dat het terecht is dat het Veiligheidsberaad heeft gezegd 'daar moeten we echt van af'. Maar wij gaan als Amsterdam natuurlijk ook zélf over de opvanglocaties die we openen, in overleg met bijvoorbeeld het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)."

De toekomstige opvanglocatie aan de Kabelweg in West

Amsterdam maakt zo'n dertig miljoen euro vrij voor de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Groot Wassink: "Dat is in elk geval voor de komende paar jaar, maar ik denk dat we er wel rekening mee moeten houden dat het vraagstuk de komende decennia wel blijft."