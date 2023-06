Verffabriekmedewerkers niet akkoord met loonvoorstel, nieuwe acties op komst

"We hebben het aanbod niet eens voorgelegd aan de leden. Het is te laag, dat gaat er bij de leden echt niet doorheen", vertelt Leen de Mever. Hij werkt al bijna dertig jaar voor het verfcoatingbedrijf aan de Amsterdamseweg in Uithoorn.

Het personeel van de fabriek in Uithoorn heeft, net als in Den Bosch, Hoogeveen, Tiel en Amsterdam, gestaakt in de hoop op een beter salaris. "Er is veel te weinig waardering", vertelt hij. "En dat laat het nieuwe voorstel nogmaals blijken."

In reactie op de stakingen bood PPG Coatings eerder al 7 procent loonsverhoging. Het bedrijf noemde dit aanbod 'eerlijk en schappelijk', maar daar waren de medewerkers het niet mee eens. "PPG Industries had vorig jaar een omzet van 17,7 miljard dollar, maar de medewerkers van de fabriek zien daar niets voor terug", licht FNV-bestuurder Erik de Vries toe.

Volgende week nog meer stakingen

De Vries onderhandelt voor de medewerkers van de verffabriek voor een beter salaris. "Het is onvoldoende", vertelt hij aan NH Nieuws. De fabrieksmedewerkers willen een loonsverhoging van 14,3 procent om de inflatie van de afgelopen periode te compenseren, maar een middenweg is mogelijk. De Vries wil niet vertellen bij welk percentage de medewerkers wel akkoord gaan met het salaris.