Het wordt bloedheet, maar boer Simon hoopt op regen voor z'n aardappelen

De natte lente en de nu aanhoudende warmte zorgen voor behoorlijk wat kopzorgen bij de boeren. Omdat dit jaar laat gezaaid is, heeft boer Simon uit Anna Paulowna zelfs zijn vakantie in het voorjaar moeten annuleren. Alles voor zijn aardappelen. "Vorig jaar hebben we in maart gezaaid, dit jaar pas begin mei", vertelt Simon.