Crystal meth tijdens seks: drug vormt steeds groter gevaar binnen gayscene

De van oorsprong Amerikaanse drug crystal meth heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan in Nederland. Onderzoek wijst uit dat deze drug voornamelijk gebruikt wordt onder homoseksuele mannen tijdens de seks. Ook in Amsterdam wint de drug terrein. Niet alleen neemt het gebruik toe, ook wordt het gebruik ervan steeds zichtbaarder. Wat betekent dat en hoe gevaarlijk is het? NH zocht het uit.

Door het gebruik van de drug krijgt de gebruiker meer energie, voelt zich zelfverzekerd en blijft wakker. Daardoor kan seks langdurig doorgaan. Mannen zoeken medegebruikers vaak door middel van datingapps zoals bijvoorbeeld Grindr. In deze profielen wordt het gebruik aangekondigd door bijnamen als Tina, T, Glass of Ice.

De groep mannen die de drug gebruikt, is beperkt weet Leon Knoops van Stichting Mainline. De stichting zet zich in voor drugsgebruikers die hun gebruik onder controle willen krijgen of volledig willen stoppen en monitort het gebruik van crystal meth. De drug is volgens de stichting met een opmars bezig en het gebruik binnen een bepaalde groep in de gayscene normaliseert.

Volgens Knoops ontstaat er ook een tegenbeweging, waaruit opgemaakt kan worden dat de groep gebruikers toeneemt. Deze groep mannen keurt het gebruik van crystal meth sterk af. "Dat kan goed zijn, omdat het laat zien dat het gebruik ervan voor velen een brug te ver is, maar het kan het stigma rondom de drug ook vergroten en dus de stap om hulp te zoeken nog groter maken."

Gevangen door de drang om te ontsnappen

Dat crystal meth een vernietigende drug kan zijn, wordt bevestigd door het verhaal van Jort*. Hij was vijftien toen hij voor het eerst in aanraking kwam met drugs, namelijk xtc. Tijdens een date met een oudere man was hij gevangen door zenuwen. De man bood hem het pilletje aan, om van die zenuwen af te komen. "Ik nam het, en werd er rustig van. Ik voelde me geliefd en veilig", vertelt Jort.

Dat ene pilletje was voor Jort opmaat naar meer. Foute vrienden, pesterijen in zijn jeugd en een slechte thuissituatie zorgden ervoor dat hij uiteindelijk in de Amsterdamse escortscene belandde. Door die harde wereld, vol drugsgebruik, gebruikte hij op zijn zeventiende voor de eerste keer crystal meth.

Tekst gaat verder onder de foto.