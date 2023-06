Winnaars Participatieprijs 2023: Diner voor 2 en Buurtcamping Molenplaspark

Met 22 genomineerden was Alex de Groot voorzitter van de Participatieraad Haarlem zeer tevreden. "Bij vorige edities hadden we er ruim tien." De twee winnaars krijgen allebei duizend euro voor hun project. Winnaar Buurtcamping Molenplaspark heeft al een bestemming voor het geld. "Wij hebben een gat op de begroting dat nog gevuld moet worden", vertelt vrijwilliger Marjolein Huijser.

De andere winnaar - Diner voor 2 - weet nog niet goed hoe het geld besteed wordt. “De voorzitter is op vakantie, wij hebben net even gevideobeld om de prijs te laten zien. Waarschijnlijk gaan we het aan iets van eten besteden”, zegt vrijwilliger Gea Omvlee

Bij Diner voor 2 komen mensen eten die last hebben van een haperend brein. "Dat betekent dat ze mij wel eens vragen hoe ik iets weet, maar dat hebben ze dan gewoon de vorige keer al verteld. We kunnen daar gewoon om lachen", lacht Gea. "Wij zorgen voor een leuk en niet te zwaar uitje".

"Ik heb zelf een hekel aan koken", vertelt Gea. Toch is ze een enthousiaste vrijwilliger bij Diner voor 2. "Ik maak er altijd een feestje van, daar ben ik goed in. Daarnaast krijg ik er ook veel energie van."

Buurtcamping Molenplaspark

Dit jaar organiseren zij van 18 tot en met 21 augustus de buurtcamping in het Molenplaspark. Het is alweer de vierde editie. "Naast de gewonnen duizend euro zijn er altijd nog meer donaties welkom", zegt Marjolein Huijser.

Op de camping overnachten ongeveer 100 mensen uit Schalkwijk. "Het is echt een groot familiegevoel. Wij spelen spelletjes en organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud"

Prijs

De Participatieprijs werd voor de achtste keer uitgereikt in Haarlem. Voorzitter De Groot: "We doen het dit jaar anders, we hadden vorig jaar een nummer één en twee. Nu kiest de jury twee winnaars. De publieksprijs is komen te vervallen, omdat daarmee alleen getest wordt wie zijn achterban het best heeft georganiseerd."

De Groot vervolgt: "Het was een moeilijke keuze, het is appels met peren vergelijken. Wij hebben de categorieën opgedeeld een groot initiatief en een klein initiatief." Wethouder Diana van Loenen overhandigde de twee prijzen aan de winnaars.