Zandvoortse flatbewoners zijn bang voor brand: water stroomt in meterkast

De bewoners van de Arie Koperflat in Zandvoort maken zich zorgen over hun veiligheid. Ze vrezen brand door kortsluiting nu in één van de appartementen water de meterkast instroomt. "Als de brandweer dit weet", wordt de boel onmiddellijk ontruimd", zegt Jan van Rhijn. Hij woont in de flat en behartigt de belangen van de bewoners.

Van Rhijn vindt dat Pré Wonen, eigenaar van het uit 1996 stammende appartementencomplex in de Flemingstraat, snel in actie moet komen. Anders gebeuren er ongelukken. "Het is een gegeven dat water en elektriciteit een gevaarlijke combinatie vormen. Dus, Pré Wonen: stuur een calamiteitenteam en los het op."

Er zijn wel onderhoudsspecialisten langs geweest, maar ze hebben de oorzaak niet ontdekt, laat staan dat er maatregelen zijn genomen. Van Rhijn: "De één zegt dat de lekkage komt door het riool, de ander zegt weer dat er iets niet goed is met de waterafvoer die in de betonnen vloer zit. Niemand die het weet, maar er wordt ook niks gedaan om het te ontdekken."

Pré Wonen: "Probleem met meterkast gaan we oplossen"

Een woordvoerder van Pré Wonen reageert als volgt op de problemen in de Arie Koperflat:

"We zijn op de hoogte van het water dat in de meterkast druppelt. Zodra de lekkage bij de bovenbuurman is verholpen, is ook het probleem in de meterkast opgelost. Om de situatie tot die tijd veilig te maken is de elektrakast afgeplakt, zodat daar geen water bij kan komen. Morgenochtend komt de loodgieter om de lekkage te verhelpen."

"Het klopt dat we aan dit complex over twee jaar groot onderhoud uitvoeren. Dit betekent niet dat we tot die tijd niks doen. Acute problemen (zoals bijvoorbeeld de lekkage) pakken we aan. Omdat de oorzaak van de lekkage in dit geval moeilijk te achterhalen is, konden we dat helaas niet direct oplossen. Onze opzichter heeft nauw contact met de bewoner en informeert hem hierover."

"Ook is er onlangs een bouwkundig onderzoek door het BAC (Bouwkundig Adviescentrum) uitgevoerd, waar de bewoner ook bij aanwezig is geweest. Dit onderzoek richtte zich op de buitenkant van het gebouw. Hierbij is onder andere gekeken naar de boxen. Op basis van dit onderzoek bepalen we wat we verder gaan doen."