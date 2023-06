Blikjes en flesjes nu ook in te leveren op CS: "Dertig cent, nou super!"

Er is een flinke toename van mensen die vuilnisbakken open breken in de hoop afgedankte flesjes en blikjes te vinden waar sinds kort statiegeld op zit. In de hoop de overlast te verminderen, heeft NS statiegeldautomaten geplaatst op het Centraal Station.

De automaten lijken op de apparaten in de supermarkt, maar bijzonder is dat je het statiegeld teruggestort krijgt via een Tikkie. Je scant de QR-code van de machine en krijgt zo het statiegeld overgemaakt op je bankrekening. "Goed plan", vertelt een voorbijganger. "Want hier wordt veel gedronken en de bakken zijn overvol", vervolgt hij.

Twee meisjes zijn aangenaam verrast, nadat ze hun flesjes hadden ingeleverd. "Ja, het ging hartstikke makkelijk", vertelt ze. Haar vriendin moet lachen als er gevraagd wordt wat het heeft opgeleverd. "Ja, dertig cent, nou super", lacht ze. "Kunnen nog geen nieuw flesje van kopen, maar het is wel gewoon dertig cent".

Iets later komen twee verbaasde Duitse toeristen aangelopen, want een statiegeldautomaat op het station is voor hun uniek. "In Duitsland heb je ze alleen in de supermarkt. Maar het is een goed idee om ze in het station te zetten", vertelt de Duitser. In totaal staan er drie statiegeldautomaten in het station. Twee in de IJpassage en een in de Westtunnel.

Meer maatregelen

Naast de automaten op het Station heeft de gemeente meer maatregelen genomen tegen de overlast, zo worden in het Centrum de afvalbakken sinds kort met andere sloten vergrendeld, zodat ze minder makkelijk open kunnen gaan.

Ook is er een proef gestart om afvalbakken te voorzien van doneerringen . Door het plaatsen van de ringen verwacht de gemeente dat het retourpercentage van drankverpakkingen zal groeien. Je kunt je statiegeldfles of blikje in de ijzeren ring achterlaten, zodat ze makkelijk mee te nemen zijn voor anderen.