Dit wordt de route als de kabelbaan over het IJ er komt

Of de kabelbaan er daadwerkelijk komt, wordt pas op een later moment besloten. Wel is nu duidelijk dat de eventuele kabelbaanverbinding komt op de route Softwareweg - Minervahaven - Hemknoop.

De laatste anderhalf jaar is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de kabelbaanverbinding naar station Isolatorweg. Daaruit bleek dat er veiligheidsproblemen voor het vaarverkeer zouden ontstaan. Dit vanwege de noodzaak om pylonen (torens waaraan de kabels hangen) in het havenbekken te plaatsen en omdat het tussenstation in de Minervahaven op dit tracé direct aan het water ligt.

Om die problemen te ondervangen is nog gekeken naar een route met een tussenstation op een andere plek dan de Minervahaven. Een variant naar bijvoorbeeld Isolatorweg bleek minder problemen op te leveren voor het vaarverkeer, maar dat leidde tot belemmeringen in de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen van Haven-Stad.

Omdat eind 2022 is besloten tot het verlengen van de metroringlijn naar station Hemknoop, is vervolgens gekeken of een route naar dit nieuwe metrostation wel haalbaar is. "Uit dit onderzoek blijkt dat een tracé tussen Softwareweg, Minervahaven en Hemknoop, geen onoverkomelijke nautische of stedenbouwkundige bezwaren kent", aldus het stadsbestuur. Niet alleen wordt de route daarmee rechter en korter, ook is er een aansluiting mogelijk op de busverbinding tussen Sloterdijk en Centraal Station.

Er wordt nog een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan is eind 2023 bekend. Daarna bepalen de gemeente en de Vervoerregio, het samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeentes over vervoer, of zij met het plan verder willen. De hoogste prioriteit zou wel de realisatie van de bruggen over het IJ blijven.