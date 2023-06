Hoornse scholieren halen 10 duizend euro op voor bouw speeltuin Turkije

Door filmpjes online, via de nieuwsbrief en tv-schermen binnen de scholen te plaatsen, vroegen ze iedereen om hun steentje bij te dragen. Dat resulteerde in een eindbedrag van zo'n 10.000 euro.

De cheque werd overhandigd aan de stichting Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV). Voorzitter Nilgün Şahin nam het in ontvangst. De situatie in Turkije en Syrië na de aardbevingen raakt haar diep. "De mensen daar hebben helemaal niets meer. Niet alleen hun huizen zijn verwoest, ook van de ziekenhuizen en scholen is niks meer over."

Docent en kartrekker Tugçe Türemis heeft zelf familie in het getroffen gebied en is nauw betrokken bij de wederopbouw. "We werken hiervoor samen met een organisatie die kant-en-klare containerwoningen bouwt. Iedere containerwoning kan een Turks of Syrisch gezin huisvesten.”

Meerdere acties

Naast een inzamelingsactie zijn er ook acties opgezet door leerlingen en schoolmedewerkers. Zo hebben de techniekleerlingen van middelbare school d’Ampte in Hoorn een sponsorloop georganiseerd, zijn er cupcakes gebakken en pizza’s verkocht.

Nilgün: "In overleg met het Tabor College hebben we ervoor gekozen om hun prachtige eindbedrag te gebruiken om een speeltuin te bouwen. Zo gaat het geld dat de Nederlandse kinderen hebben ingezameld naar de kinderen in het rampgebied. We zijn de leerlingen en hun docenten erg dankbaar voor hun hulp."