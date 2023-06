Verpauperde Piet Blom gebouw doorn in het oog van omwonenden: "Het is gewoon een troosteloze bende"

De hoge hekken, het vervallen gebouw en het ongemaaide gras. Het is een doorn in het oog van bewoners van de Winterkoning in Heemskerk. Al ruim acht jaar staat het Piet Blom gebouw, het voormalige kantoor van de Gasservice te verpauperen. En al die jaren moeten bewoners het maar voor lief nemen dat hun uitzicht wordt verpest. “Je hebt allemaal recht op een beetje uitzicht. We worden er gallisch van”, aldus buurtbewoner Ed van Berkom.

Al jarenlang speelt er een conflict tussen eigenaar Gasservice Kennemerland en de gemeente Heemskerk over de toekomst van het beeldbepalende gebouw, dat de naam draagt van architect Piet Blom. Het was ooit het kantoor van de Gasservice, maar het staat inmiddels al jaren leeg. De gemeente werd door de Heemstichting gewezen op de architectonische waarde van het pand en verzocht haar om het de status van gemeentelijk monument te geven. Gasservice heeft bezwaar gemaakt tegen die status, vanwege allerlei bouwkundige mankementen aan het gebouw. Het resultaat is een langdurige juridisch proces, waardoor het gebouw is verpauperd.

Piet Blom gebouw Winterkoning 4 - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Situatie Dat het pand al jaren leegstaat en in verval raakt, is een doorn in het oog van de omwonenden, die nu aan de bel trekken. Ed van Berkom woont schuin tegenover het Piet Blom gebouw en kijkt al acht jaar tegen het verval en het hekwerk aan. “Als het waait hoor je ze klapperen. Ze bederven het uitzicht.” Ed is dus niet de enige die zich mateloos irriteert aan de bedorven aanblik. Buurtbewoners staan hem bij. "Het is een complete chaos. Het lijkt wel een groot grasveld. We hebben zelfs eens de hekken weggehaald en de parkeerplaats netjes gemaakt, maar een week later werden de hekken weer teruggezet," vertelt buurman Les geïrriteerd. Bianca, zijn echtgenote, voegt eraan toe: "In eerste instantie dacht ik dat de gemeente verantwoordelijk was voor het onderhoud, maar dat is niet het geval. Het eigendom ligt bij de Gasservice."

Piet Blom gebouw Winterkoning 4 - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Hoofdpijndossier De omwonenden willen graag weten wat de plannen zijn. Commissaris Gerard Bruijnse van de Gasservice legt uit dat het Piet Blom gebouw ook voor zijn organisatie een hoofdpijndossier is geworden. "Het idee is om het pand op te knappen en er appartementen van te maken. We hebben een plan gemaakt waar de gemeente mee instemde en vervolgens is er een sloopvergunning aangevraagd." En toen kwam er bezwaar van de Heemstichting. "Volgens hen heeft het pand gemeentelijke monumentale waarde en mag het dus niet gesloopt worden." De gemeente ging mee met de stichting en het gebouw kreeg een monumentenstatus. "Daar zijn we tegen in beroep zijn gegaan." Volgens de Gasservice mankeert er teveel aan het huidige gebouw. "Die rechtszaak hebben we gewonnen en inmiddels loopt de tweede rechtszaak sinds augustus 2021. We wachten nu op de al driemaal uitgestelde uitspraak", vertelt Bruijnse.

Geldslurper Hij geeft aan de bewoners van de Winterkoning te begrijpen, maar wijst met de vinger naar gemeente Heemskerk. "Wij zijn het slachtoffer van de langzame procedures, de onkundige rapporten van de gemeente en de wijze waarop ze ermee omgaat." Volgens hem richten de omwonenden zich tot de verkeerde partij. "Protesteer tegen de gemeente en eis dat er snel duidelijkheid moet komen. De planontwikkeling en de advocaatkosten hebben ons ook al tonnen gekost. Wat ons betreft wordt het volgende week al gesloopt" Iets waar de bewoners van de Winterkoning geen bezwaar tegen hebben. "Ik heb er geen problemen mee als ze het wegslopen, als we er maar iets in dezelfde contouren voor terugkrijgen", zegt Ed.

Piet Blom gebouw Winterkoning 4 - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Vooruitzicht De bewoners lijken de dupe te zijn van getouwtrek tussen gemeente en Gasservice, die hun belangen in de weg staat: weg met de hekken en een einde aan de verpaupering. Vooralsnog blijft het gebouw er dan ook troosteloos bijstaan, want de Gasservice wil niet dat de kosten verder oplopen. "We gaan geen geld in het pand investeren, terwijl we nog wachten op de uitspraak van de rechter." Ook de hekken zullen niet worden verwijderd. "Wij willen niet dat er activiteiten plaatsvinden terwijl we er geen toezicht op hebben. Wij zijn uiteindelijk aansprakelijk. Het is dus echt wachten op de uitspraak van de rechter."