Zo geniet je veilig van het lekkere weer dit weekend

Vanaf vandaag wordt het écht warm. Met temperaturen tussen de 27 en 30 graden trekken veel mensen dit weekend naar het strand voor verkoeling. Dat is niet zonder gevaar. Sem van Drunen van de Reddingsbrigade Schoorl waarschuwt voor muien, het koude water en de zon. Dit is wat je moet doen:

Ieder jaar opnieuw wordt het pijnlijk duidelijk hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Vorig jaar juli kwam een Duitse badgast door een mui om het leven. Zijn dochter raakte gewond. Dat was niet de enige drenkeling: ook op Texel, de Sint Maartenszee en Velsen-Noord was het raak. Reden genoeg dus, om nogmaals uit te leggen wat een mui is en doet.

De mui

Een mui is een geul tussen twee zandbanken in. Met eb gaat de stroming richting zee, met vloed richting de kust. Ze zijn er altijd. Het is afhankelijk van de hoeveelheid wind en stroming hoe krachtig deze is. Vooral met eb is het oppassen geblazen.

Van Drunen legt uit wat je moet doen als je in een mui terechtkomt: "Ga met de stroming mee, zwem er níet tegenin. Zorg dat je niet in paniek raakt. Je merkt dat de stroming minder wordt, zwem dan via de linker of rechterkant richting de zandbank. Vanaf de zandbank kan je gemakkelijk weer naar de kust."

Bekijk ook deze explainer over muien: