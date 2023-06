Plons! Hier kun je dit weekend afkoelen in West-Friesland

Met temperaturen tegen de dertig graden staat ons een tropisch weekend te wachten. In West-Friesland zijn er genoeg plekken om even in open zwemwater verkoeling te zoeken. Maar let op: "Het water kan nog behoorlijk koud zijn", zegt Renate Zwart van Recreatieschap Westfriesland.

Voor wie de verkoelende duik aandurft, heeft Renate een drietal tips om naartoe te gaan. De zwemstranden bij de Vooroever Vlietsingel in Medemblik, zwemplas De Leijen in Hensbroek en als hotspot Het Streekbos (Bovenkarspel).

Strand in Het Streekbos

Het Streekbos is de grootste trekpleister van West-Friesland, volgens Renate. "Uit eerder provinciaal onderzoek kwam ook naar voren dat Het Streekbos de meeste bezoekers heeft." Er is onder meer een zandstrand en een grote zwemplas. Maar er kan ook gevist worden of gemountainbiket.

Zwemplas De Leijen

Bij zwemplas De Leijen in Hensbroek, is het volgens Renate ook goed toeven. Met vele beschutte zandstrandjes langs de kant, is het een fijne plek om te zonnen. En wie het zonnen beu is, kan een ronde maken om de plas via het wandelpad rondom.

Vlietsingel Medemblik

In Medemblik kan er gezwommen worden aan het strand van de Vooroever-Vlietsingel. "Daar heb je ook een natje- en een droogje, met het strandpaviljoen en toiletgebouw. Alles is voorhanden." Maar voor wie zelf op strand denk een warme maaltijd te willen bereiden: barbecueën is niet toegestaan. Zwart: "Open vuur mag niet. En met deze aanhoudende droogte moeten we ook goed uitkijken met brandende sigarettenpeuken."

Het Recreatieschap beheert vele zwemlocaties in de regio waar je heerlijk naar het strand kunt. Tussen mei en oktober, controleert het recreatieschap op veiligheid en kwaliteit van het water samen met de provincie en waterbeheerders. De voorspellingen zien er goed uit. "Er is nog geen aanhoudende warmte geweest. En in combinatie met de harde wind, verwachten we geen problemen met blauwalg."

'Wie checkt jou?'

Met het oog op het koude water, wijst Renate ook op de risico's. Want jaarlijks overlijden er landelijk bij het zwemmen, honderd mensen in open water. Met de campagne 'Wie checkt jou?' van de Nationale Raad Zwemveiligheid, proberen ze mensen bewust te maken. "Het kan zomaar zijn dat je kramp krijgt in het koude water. Zorg dus altijd dat er iemand vanaf de kant altijd een oogje in het zeil houdt, die weet dat je in het water bent."