Nog geen wapens in de kliko na dag drie van inleveractie in Velsen-Noord

Ook op de derde dag dat jongeren in Velsen-Noord zonder gevolgen hun slag- of steekwapen in een kliko kunnen gooien, heeft nog niemand daar gebruik van gemaakt. De maatregel vormt de opmaat naar een strengere controle die wordt ingesteld na een aantal wapenincidenten in de buurt. Vanaf volgende week wordt Velsen-Noord tot eind december een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie veel sneller dan normaal mensen in het dorp mag fouilleren. Als iets gevonden wordt, heeft dat strafrechtelijke consequenties.

Dus ook de derde inleverdag blijft de kliko in de hal van ontmoetingsplaats De Stek leeg. Toch is kersverse wijkagent Jerry Rampayal niet teleurgesteld. Hij houdt de kliko een beetje in de gaten en praat met jongeren die aan komen waaien. Hij had geen wapens verwacht, vertelt hij. Hij beschouwt de inleveractie meer als een aankondiging van de nieuwe aanpak in het dorp Velsen-Noord.

Op de derde avond zijn er in tegenstelling tot eerdere inleverdagen wel jongeren bij wijkcentrum De Stek. Maar ze komen voor andere activiteiten en zeker niet om wapens in te leveren.

Jachtmes

De nieuwe aanpak is het initiatief van burgemeester Dales. In korte tijd vond de politie vijf keer messen van jongeren in Velsen-Noord, tot een machete en een jachtmes aan toe. Dus is het tijd voor actie: deze week kunnen steekwapens zonder straf worden ingeleverd, en vanaf volgende week is het dorp veiligheidsrisicogebied: met een knikje van de officier van justitie mag de politie iedereen in het dorp dan twaalf uur lang zonder vragen fouilleren.

Kiekje en een high five

De vorige twee dagen was het heel rustig rond de inleverkliko voor messen. Maandagmiddag zat de agent twee uur lang alleen. Nou ja, alleen? Een paar zenuwachtige kleuters van de naastgelegen opvang kwamen langs voor een kiekje en een high five. Leuk publiek, maar niet de beoogde doelgroep.

Dinsdag was het veel drukker, maar weer niet met messeninleveraars: de nieuwe wijkagent Jerry had het druk met een paar kennismakingen. Drie boa's kwamen langs, ouders haalden hun kinderen op, vrijwilligers kookten voor een groep ouderen en een cameraman legde zijn camera pontificaal op de tafel tegenover de ingang.

"Als ik een mes had, zou ik 'm hier nu niet inleveren", gonsde het door de aula van De Stek. Het wierp de vraag op: is de inleveractie wel anoniem genoeg om te laten slagen?

Toch een succes?

Ja en nee, zegt de gemeente, die de actie organiseert: "Het is waar dat De Stek geen plek is waar geen mensen zijn. Maar het is wel een toegankelijke, centrale plek. Bovendien: bij een eerdere inleveractie najaar 2021 hebben we ook De Stek ingezet. Bij die actie zijn hier toen wel wapens ingeleverd."

De gemeente gaat de plek deze week dan ook niet veranderen. Ze hoopt op zoveel mogelijk ingeleverde wapens, maar anders is de actie óók een succes: "In Velsen-Noord is er nu breed aandacht voor dat te veel jongeren wapens bij zich dragen en dat we die situatie met elkaar willen veranderen."