Zaanse kledingbank heeft het drukker dan ooit: van 1.000 naar 1.500 klanten in 1 jaar

Het aantal klanten van Kledingbank Zaanstreek is het afgelopen jaar met één derde toegenomen. Zo'n vijfhonderd kinderen kiezen geregeld outfits uit. Reden genoeg voor 22 Zaankanters om vandaag te boksen voor dit goede doel. Voorzitter Lonneke Kroon van de kledingbank is dolblij met alle aandacht en weet dan ook al waar het geld aan besteed wordt: "Aan sokken en ondergoed, want dat recyclen we niet."

In Wormerveer is een ruimte goedgevuld met flink wat kleding. Dit is dan ook geen overbodige luxe, want waar Lonneke vorig jaar zo’n twee á drie klanten per dag zag, is dit aantal nu opgelopen naar veertig. "Menig kledingwinkel zal daar jaloers op zijn", zegt ze terwijl de vrijwilligers pakketten met speelgoed maken en kleding sorteren.

Blije kinderen

Hassan is één van deze klanten. Hij spreekt niet zo goed Nederlands, maar met zijn volle tas is hij helemaal in z’n nopjes. "Ja, ik ben er heel blij mee", zegt hij lachend. "Het is mooi en goed." Een ander jong stel komt met de kinderwagen binnen. Ze hebben er nog drie en snuffelen tussen de kledingrekken. "We wonen nu bijna twee jaar in Nederland. We komen hier voor de tweede keer." De kinderen zijn volgens hen dolblij als ze thuiskomen met een goed gevulde tas.

