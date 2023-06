AZ-fans kijken met pijnlijk gevoel naar finale Conference League: "Gun het Fiorentina"

Geen AZ vanavond in de finale van de Conference League. In Praag nemen het Italiaanse Fiorentina en het West Ham United het tegen elkaar op. In de halve finale verloor AZ vorige maand van de Engelse ploeg. We spraken met wat Alkmaarse supporters over de afwezigheid van AZ in Tsjechië. "Je snapt dat ik Fiorentina de winst gun, maar dat lijkt me duidelijk.”

AZ fans in het stadion van Anderlecht - Pro Shots / Ed van de Pol

"Het doet wel pijn dat AZ er niet bij is", geeft René Stoop teleurgesteld aan. "Ik was op één wedstrijd na bij alle Europese duels. En als AZ-supporter doe je het hier allemaal voor, want zo vaak spelen we geen finales." Paarse shirt Al is AZ er vanavond niet bij in Praag, AZ-fan Anthony Wijman zit wel gewoon voor de buis. "Ik gun Fiorentina de overwinning. Alleen al vanwege het prachtige shirt en de mooie historie. En ik vind Sofyan Amrabat een hele leuke voetballer. Toen hij nog bij FC Utrecht speelde hoopte ik dat hij naar AZ kwam." Toch kijkt Wijman met een dubbel gevoel naar de finale, vanwege de incidenten in de halve finale tegen West Ham United. "Hier heb ik wel een hele nare nasmaak aan overgehouden. Ik distantieer me dan ook volledig van het supportersgeweld."

"In onze podcast hebben we hier ons ook duidelijk over uitgesproken", vervolgt Wijman zijn verhaal. De inwoner uit Heerhugowaard maakt wekelijks de podcast AZAlerts. "Wel baal ik van het beeld dat AZ nu heeft gekregen. Alsof wij een zwaar crimineel publiek zijn, en dat is natuurlijk niet zo. AZ is een prachtige club, waar eigenlijk nooit wat gebeurde en dat moeten we ook niet vergeten."

"Nu hebben deze jongens spijt, maar dat is uiteraard te laat" AZ-supporter, Anthony Wijman

Provoceren Gister en vandaag zijn de nodige hooligans van AZ voor de rechter verschenen. Daar kregen ze cel- en taakstraffen opgelegd. Stoop: "Ik keur dit gedrag niet goed en vind het goed dat ze gestraft zijn. Alleen kan ik de reactie van sommige AZ-supporters wel begrijpen. Aangezien de Engelsen ons ook aanvielen in Londen en ze heel erg aan het provoceren waren op de hoofdtribune in Alkmaar. Het tonen van vlaggen in een neutraal vak is echt not done in de supporterswereld." Wijman volgde het nieuws rondom de AZ-hooligans ook op de voet, maar staat er wat anders in. "Nu hebben deze jongens spijt, maar dat is uiteraard te laat. Ik verwacht wel dat het niet snel nog een keer gaat gebeuren." Tekst loopt door onder de video.

AZ-supporters breken uit hun vak - NH Nieuws

"Ik vind wel dat AZ te weinig het gesprek is aangegaan met de eigen supporters en dan met name met de Ben Side Royals", geeft Wijman kritisch aan richting zijn club. "Zij gaven in een eerder stadium namelijk al aan dat er veel problemen waren op de tribune, alleen deed AZ daar weinig mee. Ik denk dat je daarmee de situatie tegen West Ham United voorkwam." Drugshonden "Het grootste gedeelte van de Alkmaarse supporters is natuurlijk niet zo", is de mening van Stoop. De AZ-supporter uit Waarland steunt zijn club al ruim 45 jaar en wil het beeld graag nuanceren. "Ook de meeste fans die op de Ben-Side staan gedragen zich prima. Alleen zijn er een aantal die zich in combinatie met drank en drugs anders gaan gedragen. Ik pleit voor meer drugshonden, dat gaat veel supporters wel afschrikken." Inmiddels zit het seizoen erop voor AZ en Wijman houdt een redelijk positief gevoel over aan dit seizoen. "Ik heb prachtige wedstrijden in Europa gezien. De confrontaties met Lazio Roma en thuis tegen Anderlecht waren onvergetelijk. Echt prachtig voetbal met een geweldige sfeer. Van de andere kant had er ook meer ingezeten, zowel in de KNVB beker als competitie." AZ eindigde als vierde in de eredivisie en strandde in de kwartfinale tegen FC Utrecht voor de nationale beker. Fiorentina - West Ham United begint om 21.00 uur.