Hangbuikzwijn Mila geniet van de zon in IJmuiden, eigenaar smeert haar in met zonnebrand

Varken Mila van Jaap Zwaan is een bekende verschijning in IJmuiden. Dagelijks wordt het hangbuikzwijn drie keer uitgelaten op het grasveld aan de Velserduinweg. "Mila houdt van de warmte en ligt het liefst in de zon", zegt haar baas Jaap Zwaan. "Maar ik smeer haar wel een paar keer per dag in met zonnebrand, anders verbrandt ze."

Het warme weer is voor Mila ondanks haar gewicht van honderd kilo en haar dikke hangbuik geen probleem, vertelt baasje Jaap. Ze ligt graag in de zon en kruipt ook als het warm is het liefst 's avonds onder haar deken.

Weer eens wat anders dan een hond

Mila kwam acht jaar geleden als biggetje bij Jaap wonen. "Ik wilde wel eens wat anders dan een hond", zegt Jaap daarover. Jaap beschrijft dat de kleine Mila gewoon bij haar baas op schoot zat. Inmiddels is dat niet meer mogelijk, Mila weegt zeker honderd kilo.

Jaap is duidelijk dol op zijn huisdier: "Je krijgt er ook heel veel liefde van", zegt hij. Mila is zindelijk en poept en plast alleen buitenshuis. Baas Jaap laat triomfantelijk de poepzakjes zien waarmee hij voorkomt dat het wandelveld verandert in een mestvaalt.

Rustig aan

Ondanks het feit dat Mila niet echt last heeft van de hitte houdt haar baas er wel degelijk rekening mee. "Ik zorg dat ik met haar ga wandelen als het nog niet zo warm is. 's Morgens om halfzeven is het nog goed te doen voor haar", vertelt Jaap. Die haar dan gedurende de dag met rust laat om haar pas weer mee naar buiten te nemen als het wat koeler wordt, tegen een uur of zes.

Normaal wandelt Jaap drie keer per dag met zijn varken maar als het te heet wordt slaat hij de dagwandeling over om oververhitting van Mila te voorkomen.

Als het echt warm wordt, past haar baas wel de voeding van het varken een beetje aan. Dan krijgt ze een extra bak ijskoude (magere)yoghurt en een kropje ijsbergsla. En als Jaap Mila echt wil verwennen, krijgt ze een zoute haring van de stal naast het uitlaatveldje.