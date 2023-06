Kettingbotsing op N249 bij Anna Paulowna, een van de drie auto's belandt in ringvaart

Ter hoogte van gemaal Wijdenes Spaans aan de N249 in Anna Paulowna zijn vanmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Een van de drie belandde na de kettingbotsing in de ringvaart. De inzittenden konden zelf uit de auto komen, niemand raakte gewond.

Door onbekende oorzaak werd er rond 12.10 uur geremd en klapten de drie auto's op elkaar. In de auto die in het water belandde, zaten twee passagiers. Zij konden zelf uit de auto komen.

De twee beschadigde auto's die nog op de kant stonden, zijn weggesleept. Een bergingsbedrijf neemt de auto die in de ringvaart belandde, en onder water lag, mee. De bruggen in de omgeving werden zodoende om 13.00 uur dichtgezet. Of ze er nog mee bezig zijn, is onbekend.

De provinciale weg N249 lijkt wel weer open te zijn.