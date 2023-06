Handhavers duwen bejaarden voort tijdens mini wereldreis in het Schoterbos

In het Schoterbos in Haarlem-Noord gingen deze week meerdere groepen ouderen de hort op. Tijdens een speurtocht door het park kwamen ze langs diverse verkleedde figuren en maakten zo een mini wereldreis. Het werd een leuke dag voor de bewoners van woonzorgcentrum Schoterhof.

“Het is de bedoeling dat de mensen zo weer herinneringen van vroeger kunnen ophalen. Uit de tijd dat zij op vakantie gingen”, legt Bo Solina van Schoterhof uit. Bij terugkomst na de speurtocht is in Schoterhof alles juist heel Nederlands. “Hollandse hits, een drankje en een hapje. Lekkere bitterballen, kaas en worst”, zegt Bo.

In de bovenstaande reportage volgt verslaggever Maurice Blaauw mevrouw Han Pouwkraan. Als ze een persoon in Chinese klederdracht ziet, roept dat vooral warme herinneringen op aan de Chinees in Haarlem-Noord. "Dat was altijd erg lekker", zegt ze.

Vrijwilligers

De meeste ouderen zitten in een rolstoel. Ze worden voortgeduwd door vrijwilligers. Onder de vrijwilligers is ook een groep van zeventien handhavers. Ze hebben een teambuilding-dag en mochten een deel van het programma zelf bepalen.

"Wij hebben gevraagd of wij wat voor de mensen in Schoterhof konden doen", legt een handhaver uit. De handhavers duwen de rolstoelen, maar zorgen ook voor veel gezelligheid. Ze komen voornamelijk uit de buurt zelf. "Handhavers uit andere wijken doen daar weer iets anders".