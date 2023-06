Bewoners blij met behoud wijkcentrum De Hofstede: "Biljartclub zou anders ter ziele gaan"

De bewoners van De Hofstede in Velserbroek zijn blij en opgelucht dat het wijkcentrum in hun gebouw behouden blijft. Eerder was er sprake van, dat de activiteiten verplaatst zouden worden naar de nieuwe multifunctionele ruimte in de bibliotheek aan de overkant. Maar dat zagen de bewoners, die toch allemaal flink op leeftijd zijn, niet zitten. "Voorlopig zit het onderin de kan", zegt Anna (90), die deelneemt aan de quilt-activiteit in het wijkcentrum.

Een ook de dames, die boven het wijkcentrum wonen en iedere dag gezellig samen een kopje koffie drinken daar, laten er geen twijfel over bestaan. "Godzijdank dat het blijft. Niemand gaat daar toch naar toe?", zegt Minke beslist. "Neem nou eens de mensen die afhankelijk zijn van hun rollators. Het zal een heel klein beetje glad zijn of er ligt een heel klein beetje sneeuw. Dan gaan die mensen toch niet naar de overkant." Haar koffievriendin Tinie beaamt dat volledig: "Ik was daar echt niet heengegaan, hoor."

"Het betekent voor de biljartclub dat ze in ieder geval kunnen blijven bestaan", vertelt Hans, een van de biljarters. "Als we wel naar de overkant hadden gemoeten, hadden ze daar geen plek gehad voor die biljarts. En ik geloof niet dat je hier in de buurt een kroeg kan vinden, waar je kan biljarten. Als de oorspronkelijke plannen doorgegaan zouden zijn, dan zou dit ter ziele gaan."

Afgelopen december besloot de gemeente dat alle activiteiten van het wijkcentrum naar de bibliotheek moesten. Maar de Activiteiten Commissie Hofstede, die in de daaropvolgende januari werd opgericht om zich te verzetten tegen dit plan, liet het daar niet bij zitten. Zij nodigden de betrokken partijen uit voor een gesprek: gemeente Velsen, Zorgbalans, Welzijn Velsen en Velison. "We hebben nu in totaal vijftien gesprekken gehad en we zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat alle activiteiten in de Hofstede moeten doorgaan", zegt Pieter Paap, secretaris van de Activiteiten Commissie.

Ook de gemeente is erg tevreden over de gang van zaken. "Uit gesprekken met de Hofstede kwam in eerste instantie naar voren dat bewoners van de Hofstede een groot belang hebben bij de activiteiten in de Hofstede, vanwege lichamelijke beperkingen en het sociale aspect van de activiteiten", laat de gemeente weten. Zo wordt er bijna iedere avond gekookt en gezamenlijk gegeten in het wijkcentrum. Maar op nieuwe locatie zou daar onvoldoende plek voor zijn en is de straat oversteken voor de bewoners op leeftijd een flinke uitdaging.

Ondersteuning van ouderen

Daarnaast is ook besproken dat de Hofstede in de toekomst uitgroeit naar een wijk- en activiteitencentrum voor ouderen dat deels voortborduurt op de huidige situatie, maar dat ook een nieuwe richting inslaat en samenhangende en aansprekende activiteiten biedt voor en door ouderen in de Hofstede en de wijk. "Doel daarbij is dat de Hofstede in toenemende mate bijdraagt aan de ondersteuning van ouderen om zo lang mogelijk de eigen regie te houden en zelfstandig te kunnen blijven wonen", aldus de woordvoerder.

Pieter is in ieder geval erg tevreden over de gang van zaken tot nu toe. "Ik kan niet anders zeggen dat alle betrokken partijen tijdens al die gesprekken heel positief en heel open naar elkaar zijn. We luisteren goed en hebben constructief geluisterd naar elkaars argumenten en er heerst een goede sfeer. En dan kan je het ook iets bereiken. Je moet ook een beetje flexibel naar elkaar zijn. Iedereen doet een beetje water bij de wijn en dan kom je een heel eind."