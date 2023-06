Tiener binnenkort voor de rechter vanwege vechtpartij bij jeugdvoetbalwedstrijd

Terug naar zaterdag 11 februari. De uitwedstrijd van SV Koedijk is nog maar net klaar, als spelers van beide teams en omstanders met elkaar op de vuist gaan. "Een van onze spelers is geslagen en geschopt", reageerde voorzitter Joost Schaub van SV Koedijk kort na het incident.

"Hij hoefde gelukkig niet in het ziekenhuis te blijven, maar zoals het eruit ziet heeft hij een flinke hersenschudding." Volgens de politie waren ook omstanders bij de vechtpartij betrokken.



Tegen drie verdachten is de zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Het is nog niet duidelijk wanneer de vijftienjarige jongen voor moet komen.