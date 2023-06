De Peiling: één keer per dag 5 minuten douchen, is meer dan zat

Amsterdammers zijn dol op douchen. Ze douchen vaker en langer dan de rest van het land. Zo gaat er in Amsterdam per douchebeurt ruim 60 liter water doorheen, terwijl dat buiten de hoofdstad gemiddeld 46 liter is. Hoe zit dat bij jou? Vind je één keer per dag 5 minuutjes douchen méér dan zat? Of ben je dan pas net ingezeept en heb je veel meer tijd nodig?

Amsterdammers verbruiken meer water dan de gemiddelde Nederlander, zo blijkt uit onderzoek. In en rondom Amsterdam komt per persoon gemiddeld 141 liter per dag uit de kraan, tegenover een landelijk gemiddelde van 129 liter. Het verschil is terug te leiden naar het douchegedrag. Zo wordt er in en om Amsterdam met gemiddeld 7,7 minuten iets langer gedoucht dan het landelijk gemiddelde van 7,4 minuten per keer. Daar komt bij dat Amsterdammers minder vaak een waterbesparende douchekop hebben. Besparingen zijn hard nodig, omdat we in de toekomst alleen maar meer water nodig zullen hebben.

Hoge cijfers

De cijfers vallen tegen, omdat het van groot belang is dat we zuiniger omgaan met drinkwater. Water wordt steeds schaarser. Door meer rekening te houden met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven wonen en werken in Nederland.

Hoe zit dat voor jou? Houd jij rekening met de hoeveelheid water die je verbruikt?