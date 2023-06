Gewijzigd Aalsmeer behoudt Bert Bouwer en strikt nieuwe assistent: "Walgelijk fanatiek"

Volgend seizoen moet dat weer beter en dat gaat Aalsmeer doen zonder Bert Bouwer. De 71-jarige succescoach stopt ermee, wel blijft hij behouden voor de club vertelt Van der Laarse aan NH Sport. "Hij gaat de jeugdtrainers begeleiden. Daarnaast valt hij in bij het eerste elftal als de nieuwe coach Wai Wong op pad moet het nationale team." Wong is naast hoofdtrainer bij Aalsmeer ook assistent bij het Nederlands handbalteam.

"Het is niet heel verrassend dat we niet in de finale staan", vertelt Mike van der Laarse. De voorzitter van Aalsmeer zag dat zijn club het hele seizoen al het heilige vuur miste. "Als je vier jaar lang de beste van Nederland bent, dan kan het gebeuren dat het weleens wat minder is. De hongerigheid neemt dan wat af en dat is best logisch."

Nieuwste versterking voor Aalsmeer is Ruud Neeft. De 45-jarige oud-speler gaat volgend seizoen Wong assisteren. Gisteravond kreeg de selectie van Aalsmeer dat te horen. Van der Laarse: "Ruud heeft een echt Aalsmeerhart, beschikt over veel ervaring en is walgelijk fanatiek. We zijn erg blij mee met hem, want Ruud stond ook bovenaan ons lijstje. Wat ook leuk is, is dat Ruud nog samen heeft gespeeld met de lichting Samir Benghanem, Tim Bottinga en Jimmy Castien."

"We verwachten dat er ook jeugdspelers doorschuiven, dat is immers ook ons beleid"

Talenten

Na de zomer ziet de selectie van Aalsmeer er wel wat anders uit. Zo zijn Jeffrey Boomhouwer, Rob Jansen en Max de Maat gestopt. "We zijn met versterkingen bezig", aldus Van der Laarse. "Maar we verwachten ook dat er spelers uit de jeugd doorschuiven. Dat is ook ons beleid, omdat we veel tijd en energie steken in onze jeugdopleiding. Zo krijgen talentvolle spelers als Don Hartog, Armando Besseling en Martijn de Jong dit seizoen kansen op meer speelminuten in ons eerste team."

Deze week traint Aalsmeer nog in De Bloemhof en dan is het zomerstop. Op 1 augustus keren de spelers van Wong weer terug in de sporthal om aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen te beginnen.